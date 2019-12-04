Пенсия самозанятых россиян вырастет в 2020 году
Пенсионный фонд России на 2020 год предусмотрел индексацию пенсий с опережением инфляции. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на информацию из ПФР. Вместе с тем проиндексированы будут и пенсии работающих пенсионеров, в частности самозанятых.
Ежемесячные пенсии россиян повысят на одну тысячу рублей, или на 6,6%. С 2020 года таким образом средний размер пенсии неработающего гражданина России составит 16 400 рублей. Эта надбавка будет назначена 40 миллионам россиян.
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Работающим пенсионерам выплаты по закону не индексируются. Однако есть нюанс. В частности, если пенсионер трудится как индивидуальный предприниматель, то его считают работающим. Следовательно, его пенсия не индексируется. При этом пенсионеры-ИП ежегодно должны вносить в казну 30 тысяч рублей на пенсионное страхование.
Самозанятые пенсионеры такие взносы не платят. Следовательно, за ними сохраняется право на ежегодную индексацию пенсии.