Росстат объяснил мартовское снижение пенсий россиян

Пенсии россиян в реальном выражении в марте снизились из-за ускорения инфляции, заявили в Росстате.

По данным ведомства, в начале года инфляционные процессы увеличились, что повлияло на снижение пенсионных выплат в реальном выражении. В январе реальный размер средней пенсии показал небольшой рост на 0,4% к прошлогодним показателям, но в последующие месяцы наблюдалась только отрицательная динамика.

Так, в феврале пенсии в реальном выражении снизились на 0,1% по сравнению с февралем минувшего года, а в марте снижение составило уже 0,2%.

Большинство россиян в рамках недавнего социального опроса издания «ФедералПресс» заявили, что ждут, когда правительство РФ примет решение об индексации всех пенсий. Об этом ожидании заявили 37% респондентов.

В середине апреля эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предупредили, что рост нестандартной занятости, низкие доходы и изменение структуры населения могут привести к увеличению числа россиян, которые не смогут получать страховую пенсию по старости.