Назван размер индексации пенсий на 2021 год

Согласно тексту законопроекта, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года вырастет на 6,3% или 6044,48 рубля. Всего на выплаты страховых пенсий в 2021 году направят более 7,8 триллиона рублей.

Страховую пенсию по государственному обеспечению получат более четырех миллионов пенсионеров, страховую пенсию по старости — 814,9 тысячи военных пенсионеров. Количество получателей среди работающих пенсионеров составит 9,3 миллиона человек.

Отмечается, что страховую пенсию по государственному пенсионному обеспечению получат в 2021 году более четырех миллионов пенсионеров, страховую пенсию по старости — 814,9 тысячи военных пенсионеров. Среди работающих пенсионеров численность получателей составит 9,3 миллиона человек.

Социальные пенсии проиндексируют на 2,6% с 1 апреля 2021 года. Средний размер выплаты увеличится до 10 058 рублей.

Депутаты рассмотрят бюджет Пенсионного фонда России на заседании в ближайшую среду, 28 октября.