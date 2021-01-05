Пенсии для неработающих пенсионеров в 2021 году увеличили на 6,3%. Теперь средняя сумма выплат составляет 17 541 рубль. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что индексация выплат превысила прогнозный уровень инфляции, который составляет на 2021 год 4%. Повышение выплат коснется 32 миллионов человек. На эти цели направили 374 миллиарда рублей.

«В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль», — привело слова Котякова РИА «Новости».

Также министр отметил, что повышенные пенсии досрочно получили уже 11 миллионов россиян, или 23% от всех пенсионеров.

Как сообщила газета «Известия», Путин отметил, что рассчитывает на отсутствие сбоев при выплатах. Накануне российский лидер поручил правительству до 1 февраля подготовить предложения об индексации пенсий работающих граждан.