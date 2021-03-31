Пенсии почти 4 млн россиян увеличатся 1 апреля

С 1 апреля 2021 года пенсии по государственному обеспечению и социальные пенсии повысят на 3,4%. Как сообщила пресс-служба ПФР, выплаты приведут в соответствии с увеличением прожиточного минимума пенсионера за 2020 год.

Повышенные пенсии получат 3,9 миллиона россиян, из которых большая часть получает выплаты по инвалидности (2,1 миллиона человек) и по потере кормильца (один миллион человек).

Кроме этих категорий граждан пенсии проиндексируют участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проходившим военную службу по призыву и членам их семей, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф, работникам летно-испытательного состава и другим категориям граждан.

Прибавка к пенсии после индексации в среднем составит от 270 до 514 рублей в месяц.

Средний размер социальной пенсии вырастет до 10,2 тысячи рублей. Социальная выплата детям-инвалидам увеличится до 15 тысяч рублей, социальная пенсия инвалидам детства первой группы вырастет до 15,6 тысячи рублей.

Получающие страховую выплату и пенсию по государственному обеспечению участники Великой Отечественной войны в среднем начнут получать до 42 тысяч рублей. Проиндексированные выплаты пенсионеры начнут получать с 3 апреля.