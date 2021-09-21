Пенсии и другие пособия будут начислять автоматически с 2022 года

С 2022 года пенсии и иные выплаты будут начисляться автоматически. Сюда же относятся пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка со следующего года. Информацию об этом разместил Telegram-канал правительства России.

Также с нового года на портале госуслуг мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет смогут узнать о состоянии своего пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.

Ранее Минтруд подготовил проект, согласно которому пособия по беременности и родам будут выплачиваться без необходимости писать заявления. Также в связи с переходом на электронные больничные работникам не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты.