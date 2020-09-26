Пенсии и детские выплаты будут перечислять только на карту «Мир» с 1 октября

Россияне будут получать пенсии и детские выплаты только на карту «Мир». Нововведение вступит в силу с 1 октября текущего года.

«Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты „Мир“», — сообщили представители Национальной системы платежных карт (НСПК). Их слова приводит РИА «Новости».

Если же гражданин получает выплаты из Пенсионного фонда РФ, то ему нужно обратиться в ПФР по месту регистрации. При этом и детские пособия, и пенсии можно получать наличными или на банковский счет, к которому не привязана карта.

Некоторые банки решили упростить задачу своим клиентам и предложили помощь в подготовке заявления на доставку пенсии. Кроме того, кредитная организация сама отправит этот документ в ПФР через сервис «Госуслуги». Однако пока не все банки готовы помочь с этим вопросам клиентам, поэтому лучше уточнять в своей кредитной организации.

Ранее Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии россиян вырастут на 6,3%. По словам президента, это в 1,5 раза выше, чем ожидаемая инфляция.