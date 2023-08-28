Деньги 28 августа 2023, 12:13 Пекари в России пожаловались на рост издержек при производстве хлеба Хлебозаводы России из-за увеличения затрат повысят цены на хлеб на 7-10% РИА «Новости»

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Затраты на логистику, зарплаты и сырье при производстве хлеба в России возросли. Производители предупредили о возможном увеличении отпускных цен на 7-10% до конца 2023 года. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил об этом РБК.

«Соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет», — сказал он.

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Затраты на логистику в структуре себестоимости хлеба превысили расходы на муку. По словам Айдиева, транспортные компании повысили тарифы на 30% по сравнению с прошлым годом. Мука подорожала на 15-18%, хотя до этого постепенно дешевела, а зарплату персонала из-за нехватки кадров повышали дважды за год — в общей сложности на 25-30%.

Из-за этого НСХ спрогнозировал рост отпускных цен изготовителей до конца года на 7-10%. Айдиев заявил, что в этом нет ничего неординарного: хлеб дорожал и раньше, но постепенно, например, по 5% дважды за год. Он добавил, что отпускные цены производителей и конечная стоимость буханки в магазине — не одно и то же, поэтому покупателям не стоит ориентироваться на эти показатели.

Минсельхоз опроверг слухи о резком росте цен на хлеб. Специалисты заявили, что он не превысит уровня инфляции.