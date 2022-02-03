facebook_pixel
    03 февраля 2022, 09:53

    Пекари пожаловались в Минсельхоз на магазины

    Союз пекарей попросил разобраться в разногласиях с ретейлерами, требующими снизить цены

    Екатерина Боснак

    Российский союз пекарей (РСП) обратился в Минсельхоз с просьбой договориться с ретейлерами, требующими снизить цены на товар и убирающими продукты из ассортимента в случае отказа. Магазины же объяснили такие требования желанием сохранять низкие цены.

    Пекари пожаловались в Минсельхоз на магазины

    Копия письма главы РСП Алексея Лялина досталась газете «Коммерсант». Сеть «Магнит» отказалась принимать продукцию компании «Курскхлеб» после того, как производитель отказался снизить цены на 12,9%, чтобы доходы магазинов не снизились больше чем на 30%.

    В РСП заявили, что такие требования связаны только с желанием сети получать больше прибыли за счет поставщика, но не учитывают собственные издержки производителя. Также в РСП вызвало недоумение сообщение и от других сетей, которые запланировали снизить наценку на хлеб так, чтобы максимальная могла составить 10%.

    В связи с этим в союзе попросили Минсельхоз разработать способы регулирования доминирующего положения ретейлеров, так как отношения с ними не саморегулируются правильно. В Минсельхозе подтвердили получение письма и пообещали его рассмотреть, добавив, что равноправные условия сотрудничества между поставщиками и сетями очень важны.

    Однако сами поставщики видят ситуацию несколько иначе. Они утверждают, что в компании «Курскхлеб» продукцию поставляют в среднем дороже местного рынка, а при инфляции это сильно влияет на покупателей. Производитель заявил о действиях «Магнита» в Федеральную антимонопольную службу. Адвокат Сергей Учитель объяснил, что теперь компании предстоит доказать, что у конкурентов были особые преференции, установленные посредниками.