Пекари пожаловались в Минсельхоз на магазины

Российский союз пекарей (РСП) обратился в Минсельхоз с просьбой договориться с ретейлерами, требующими снизить цены на товар и убирающими продукты из ассортимента в случае отказа. Магазины же объяснили такие требования желанием сохранять низкие цены.

Копия письма главы РСП Алексея Лялина досталась газете «Коммерсант». Сеть «Магнит» отказалась принимать продукцию компании «Курскхлеб» после того, как производитель отказался снизить цены на 12,9%, чтобы доходы магазинов не снизились больше чем на 30%.

В РСП заявили, что такие требования связаны только с желанием сети получать больше прибыли за счет поставщика, но не учитывают собственные издержки производителя. Также в РСП вызвало недоумение сообщение и от других сетей, которые запланировали снизить наценку на хлеб так, чтобы максимальная могла составить 10%.

В связи с этим в союзе попросили Минсельхоз разработать способы регулирования доминирующего положения ретейлеров, так как отношения с ними не саморегулируются правильно. В Минсельхозе подтвердили получение письма и пообещали его рассмотреть, добавив, что равноправные условия сотрудничества между поставщиками и сетями очень важны.

Однако сами поставщики видят ситуацию несколько иначе. Они утверждают, что в компании «Курскхлеб» продукцию поставляют в среднем дороже местного рынка, а при инфляции это сильно влияет на покупателей. Производитель заявил о действиях «Магнита» в Федеральную антимонопольную службу. Адвокат Сергей Учитель объяснил, что теперь компании предстоит доказать, что у конкурентов были особые преференции, установленные посредниками.