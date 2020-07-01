    01 июля 2020, 14:23

    PayPal с августа откажется от внутрироссийских переводов

    Анатолий Минкин

    Международная платежная система PayPal прекратит внутренние переводы денег в России начиная с августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо компании в Центробанк. PayPal намерена сконцентрироваться на международных транзакциях для российских пользователей.

    «Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России», — говорится в тексте документа. Московский офис компании продолжит работать.

    В своем письме PayPal отметила, что по итогам пятилетней работы в России она вывела свои основные конкурентные преимущества по сравнению с другими платежными системами. Это международные переводы денег российских клиентов иностранным поставщикам товаров и услуг, а также обратные переводы иностранцев российским продавцам, которые экспортируют свои товары в другие страны.

    Прибыль компании от внутрироссийских переводов составила только 4%. Paypal отметила, что планирует и дальше развиваться в России, но с концентрацией на международных транзакциях.

    PayPal — это одна из крупнейших международных электронных платежных систем. Пользователи могут открыть там свой кошелек, через который они могут оплачивать покупки, переводить и получать денежные переводы.

    В апреле стало известно, что банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу сообщения об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе России вступили в силу 1 апреля. Речь идет только о физических лицах.