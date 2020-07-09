PayPal прекратит переводы по России

Платежная система PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России. При этом международные платежи останутся.

Сообщение о прекращении переводов внутри России появилось на сайте PayPal. В записи говорится, что платежная система будет осуществлять только международные платежи в России с 31 июля. Другими словами, россияне не смогут платить внутри страны за российские товары и услуги. У них будет возможность сделать это только в случае, если нужно перевести деньги в другие страны или получить их из другого государства.

При этом московский офис PayPal продолжит работать, передает «Газета.ru».

Решение о прекращении внутренних переводов принято в связи с изменениями в законе «О национальной платежной системе», которые вступили в силу в начале июля. Теперь сервисы электронных платежей и привлекаемые ими организации не могут передавать сведения о переводах по России за рубеж. Эти правила не действуют на международные переводы, а также в тех случаях, когда передача сведений требуется из-за информации о мошенничестве.