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    31 июля 2020, 02:53

    PayPal перестала обрабатывать внутренние переводы в России

    Арина Гудилова

    Международная платежная система прекратила внутренние переводы в России с 31 июля. Теперь россиянам доступны только международные платежи.
    PayPal перестала обрабатывать внутренние переводы в России

    Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

    «Отныне PayPal больше не будет обрабатывать внутренние платежи в России. PayPal продолжит обработку международных транзакций между Россией и другими странами», — говорится в сообщении.

    Такое решение компания приняла из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Согласно поправкам, теперь операторы не имеют права передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж или предоставлять доступ к таким данным с территории иностранного государства.

    Однако изменения не распространяются на международные переводы, поэтому функционал PayPal частично остается в России.

    О прекращении переводов внутри страны компания объявила еще в начале июля. Московский офис PayPal продолжит свою работу.

    Новости SMI.FM