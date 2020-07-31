PayPal перестала обрабатывать внутренние переводы в России

Международная платежная система прекратила внутренние переводы в России с 31 июля. Теперь россиянам доступны только международные платежи.

Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

«Отныне PayPal больше не будет обрабатывать внутренние платежи в России. PayPal продолжит обработку международных транзакций между Россией и другими странами», — говорится в сообщении.

Такое решение компания приняла из-за изменений в законе «О национальной платежной системе». Согласно поправкам, теперь операторы не имеют права передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж или предоставлять доступ к таким данным с территории иностранного государства.

Однако изменения не распространяются на международные переводы, поэтому функционал PayPal частично остается в России.

О прекращении переводов внутри страны компания объявила еще в начале июля. Московский офис PayPal продолжит свою работу.