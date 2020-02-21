Павел Дуров закрыл две фирмы Telegram в Великобритании

Обе организации закрылись по добровольной процедуре voluntary strike-off. Таким образом обычно ликвидируют компании, которые прекратили коммерческую деятельность и погасили все обязательства.

Компанией Telegram UK Holdings Ltd владеет разработчик криптовалюты и блокчейн-проекта TON с регистрацией на Британских Виргинских островах.

Вторая организация Telegram Systems LLP — партнерства с ограниченной ответственностью. Власти Великобритании не получили от нее ни одного финансового отчета.

Обе учредили в июле 2018 года, а 6 ноября прошлого года Дуров подписал документ об их ликвидации.

Ранее Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp оказался слишком уязвимым. Так он объяснил взлом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса.