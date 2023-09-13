Деньги 13 сентября 2023, 15:22 Пауза растянулась на 4 часа. Торги на срочном рынке Мосбиржи возобновили Мосбиржа восстановила торги на срочном рынке после паузы длиной в 4 часа РИА «Новости»

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Московская биржа 13 сентября возобновила торги после вынужденной приостановки. Перерыв на срочном рынке площадки длился четыре часа — с 09:30 до 13:30. Изначально перезапуск планировался на 13:00, однако этого не произошло. Данные о сбое и восстановлении работы публиковались в официальном Telegram-канале MOEX Derivatives.

Причиной приостановки работы срочного рынка стал сбой торгово-клиринговой системы. Клиринг представляет безналичные расчеты между странами, банками, компаниями, предприятиями. На бирже это также означает взаиморасчеты по операциям, уточнил РБК.

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В 10:47 Мосбиржа сообщила, что ошибка на срочном рынке локализована, а в полдень — что система торгов срочного рынка стала доступна для снятия заявок.

«Система восстановлена по состоянию на 04:45 (по московскому времени) без сделок, заключенных в период с 08:50 до 09:30. Возобновление торгов на СР в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников», — указали в заявлении в Telegram-канале.

Однако после дополнительных консультаций с участниками время возобновления торгов на срочном рынке перенесли на 13:30.