Деньги 26 февраля 2024, 18:13 Партнер Capital Lab Шатов заявил, что 2023 год для Московской биржи оказался успешным

Читать 360tv в

Партнер Capital Lab Евгений Шатов в беседе с изданием «Известия» прокомментировал финансовые результаты Московской биржи в 2023 году. По его словам, прошлый год оказался успешным благодаря растущей популярности операций на фондовом рынке.

Эксперт отметил, что прибыль Мосбиржи по Международным стандартам финансовой отчетности выросла до 60,8 миллиарда рублей, а количество физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам 2023 года увеличилось на 6,7 миллиона человек.

Реклама

К тому же выросло и количество индивидуальных инвестиционных счетов до 5,8 миллиона, добавил Шатов.