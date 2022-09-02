Эксклюзив 02 сентября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

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Viber «Потребитель не останется без товаров». Аналитик Гончаренко оценил перспективы параллельного импорта Директор Minale Tattersfield Russia объяснил рост цен на товары параллельного импорта РИА «Новости»

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Параллельный импорт помог россиянам не отказываться от покупки привычных брендов, но спровоцировал рост цен. Партнер и директор офиса бренд-консалтинговой компании Minale Tattersfield Russia в России и странах СНГ Алексей Гончаренко объяснил «360», как введение этого механизма отразилось на рынке.

Список параллельного импорта периодически пополняют. Недавно в него внесли парфюмерию.

«Впереди будут еще многочисленные попытки нашего бизнеса как-то справиться с ситуацией в период, когда бренды прекращают официальные поставки. С одной стороны, они успешны, потому что бренды не полностью исчезают с полок, с другой, эти попытки безуспешны», — предупредил Алексей Гончаренко.

Он отметил, что большая часть товаров, к которым привыкли россияне, например, продукты, автомобили, бытовая химия, остались и их можно купить. Для человека, «не посвященного в кухню» импорта, ничего не изменилось, добавил специалист.

Однако не удалось сохранить прежние цены на большинство позиций. Несмотря на низкий курс доллара, цены в рублях выросли в полтора–два раза. Алексей Гончаренко объяснил это, во-первых, увеличением издержек.

«Появилась сложность с логистикой. Те же самые маршруты ввоза, которые были просчитаны и составляли значительную долю в импортируемых товарах, стали сложнее и дороже», — сказал он.

Второй фактор, который способствовал подорожанию, — это дефицит товаров в закупке. Одновременно несколько участников рынка хотят купить один и тот же товар.

«Рынок продавца по большинству товарных категорий намного ниже, чем рынок покупателя. Это значит, что один и тот же товар хотите купить вы, соседний магазин и большая торговая сеть, которая хочет обеспечить товарный запас по ходовым позициям», — добавил эксперт.

Специалист отметил, что это хороший шанс для российских брендов. Они могут занять освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. В этом случае товар должен быть аналогичного качества и с привычным ценником.

«Российские производители, скорее, довольны ситуацией, в отличие от зарубежных. Зарубежным сейчас очень сложно», — подчеркнул собеседник «360».

С одной стороны, на них давят в собственных странах, где развита культура запрета работы с рынками. Репутация бренда влияет на стоимость его акций, и компании могут больше потерять, чем заработать.

Алексей Гончаренко объяснил, что из-за падения акций можно потерять миллиарды долларов, а от ухода из России — миллионы. Поэтому некоторым компаниям проще временно закрыть бизнес в стране, чем рисковать долгосрочными потерями от изменения курса акций.

С другой стороны, культуре запрета подвержены не все компании. Алексей Гончаренко рассказал о переговорах с итальянским брендом косметики, который готов выйти на российский рынок и занять место конкурентов.

«Думаю, российский потребитель не останется без товаров и без брендов. Под каждую ценовую категорию будет найдена альтернатива. Но это потребует времени и сами товары в большинстве случаев станут дороже», — заключил он.