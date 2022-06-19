«Парадоксальная ситуация»: глава ФАС рассказал о ценах на керосин в России

Парадоксальной назвал ситуацию, которая сложилась с ценами на авиационный керосин в России, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Его слова привел РБК.

«Цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он.

Шаскольский также отметил, что подобное положение вещей не влияет на стоимость авиабилетов. Это происходит из-за особого механизма демпфера, с помощью которого авиакомпаниям возвращается часть средств.

По данным на 17 июня цена керосина в европейской части России составила 65 129 рублей за тонну.

Ранее в Росавиации напомнили перевозчиам, что рост цен на авиабилеты должен быть обоснованным. Авиакомпаниям рекомендуется провести аналиф тарифообразования на каждом маршруте, чтобы убедиться, что стоимость авиаперевозок остается доступной для граждан.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выступила против ряда требований законопроекта о регулировании рынка такси, разработанного Минтрансом. ФАС в том числе не согласилась с лимитом на количество машин такси в регионах.