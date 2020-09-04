Во многих странах начали производить аппараты ИВЛ, маски, респираторы. Многим странам пришлось это делать в условиях, когда сиюминутный спрос не мог быть удовлетворен. Это был вопрос благополучия населения.

«И в России были освоены многие новые производства, были приняты решения о развитии той или иной технологии», — отметил Груздев.

После завершения первой волны коронавируса теперь можно проанализировать, что нуждается в дальнейших локализации и импортозамещении. А некоторые направления могут оказаться поводом для взаимовыгодной кооперации, рассказал замминистра.

«Нельзя иметь только одну производственную цепочку, кооперационную цепочку. Нужно всегда иметь альтернативу. В этом смысл международного сотрудничества», — заявил Груздев.

Он уверен, что получится сохранить положительную динамику после снятия всех ограничений. В России сейчас активно работают над поддержкой экспорта, делают все, чтобы только что созданная продукция находила сбыт и за пределами нашей страны.