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    04 сентября 2020, 17:12

    Пандемия повлияла на процесс импортозамещения — Минпромторг

    Алена Макаренко

    Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, оказались дополнительным стимулом для импортозамещения. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев, сообщил сайт NEWS.ru.
    Пандемия повлияла на процесс импортозамещения — Минпромторг

    Во многих странах начали производить аппараты ИВЛ, маски, респираторы. Многим странам пришлось это делать в условиях, когда сиюминутный спрос не мог быть удовлетворен. Это был вопрос благополучия населения.

    «И в России были освоены многие новые производства, были приняты решения о развитии той или иной технологии», — отметил Груздев.

    После завершения первой волны коронавируса теперь можно проанализировать, что нуждается в дальнейших локализации и импортозамещении. А некоторые направления могут оказаться поводом для взаимовыгодной кооперации, рассказал замминистра.

    «Нельзя иметь только одну производственную цепочку, кооперационную цепочку. Нужно всегда иметь альтернативу. В этом смысл международного сотрудничества», — заявил Груздев.

    Он уверен, что получится сохранить положительную динамику после снятия всех ограничений. В России сейчас активно работают над поддержкой экспорта, делают все, чтобы только что созданная продукция находила сбыт и за пределами нашей страны.

    Новости SMI.FM