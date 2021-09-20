Пандемия коронавируса спровоцировала жилищную проблему во всем мире

Коронавирус вызвал резкий рост цен на недвижимость во всем мире. Помимо пандемии, увеличению стоимости способствовали сверхнизкие проценты и дефицит предложения. Выросли не только ставки на покупку жилья, но и на его аренду. Об этом рассказало издание Bloomberg.

По словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, проблема высокой стоимости недвижимости превратилась в проблему острого жилищного неравенства. Теперь целое поколение рискует с ней не справиться.

«Мы стали свидетелями того, как определенные слои общества не допускаются в некоторые районы нашего города — квартиры там им недоступны. Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, зачастую и в Берлине», — подчеркнул чиновник.

Сейчас предлагается несколько решений жилищной проблемы. По словам политиков, можно ввести предельную арендную плату, либо же назначить специальные налоги для арендодателей. Кроме того, пустующие офисы можно переоборудовать в жилье. Однако точного выхода из данной проблемы пока не найдено.