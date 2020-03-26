Пандемия коронавируса не повлияла на работу коллекторов

Изотов пояснил, что несколько лет назад коллекторы работами на «свое усмотрение». По его мнению, из-за этого возникали «поджоги, надписи в домах и т. д». Однако теперь «деятельность достаточно хорошо зарегламентирована».

«Они не имеют права разглашать информацию, не имеют права портить имущество и тем более жизнь и здоровье. Жалобы на законных коллекторов минимальны. В данном моменте я не вижу такой необходимости. Они [должники — прим. ГМ] не имеют права отказываться [платить по долгам — ГМ], если они не соответствуют вот этим требованиям законодательным. Если они отказываются, то тогда уже согласно гражданско-процессуальному кодексу подается в суд и взымаются долги, начисляются соответствующие штрафы и пени», — добавил депутат.

Член Госдумы уточнил, что Россию ждет «финансовый коллапс», если «сейчас прекратят платить и физические, и юридические лица».

«Этого делать никак нельзя», — заключил Изотов.