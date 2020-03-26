    26 марта 2020, 15:27

    Пандемия коронавируса не повлияла на работу коллекторов

    Ольга Ситникова

    Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов подчеркнул, что пандемия коронавируса не изменит деятельность коллекторов. Он убежден, что невыплата долгов вызовет «финансовый коллапс» в России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Изотов пояснил, что несколько лет назад коллекторы работами на «свое усмотрение». По его мнению, из-за этого возникали «поджоги, надписи в домах и т. д». Однако теперь «деятельность достаточно хорошо зарегламентирована».

    «Они не имеют права разглашать информацию, не имеют права портить имущество и тем более жизнь и здоровье. Жалобы на законных коллекторов минимальны. В данном моменте я не вижу такой необходимости. Они [должники — прим. ГМ] не имеют права отказываться [платить по долгам — ГМ], если они не соответствуют вот этим требованиям законодательным. Если они отказываются, то тогда уже согласно гражданско-процессуальному кодексу подается в суд и взымаются долги, начисляются соответствующие штрафы и пени», — добавил депутат.

    Член Госдумы уточнил, что Россию ждет «финансовый коллапс», если «сейчас прекратят платить и физические, и юридические лица».

    «Этого делать никак нельзя», — заключил Изотов.