Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сейчас российская экономика работает, хотя «афтершоки от пандемии продолжаются».

В интервью «России 24» он отметил, что сейчас ситуация другая, отличная от той когда был локдаун. В связи с этим, он считает, что сейчас помощь бизнесу не требуется. Хотя пресс-секретарь признал, что трудности остаются, но ситуация уже другая, все живет, все работает. Он также высказался по поводу раздачи денег всем подряд, как это делалось во многих странах.

«Веерная раздача денег в период пандемии не оправдала себя ни в одной стране, адресная помощь нуждающимся в РФ показала свою эффективность», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также сообщил о том, что сам привился от коронавируса, несмотря на то, что у него выскоие титры антител. ВОЗ рекомендует не обращать внимания на антитела и все равно вакцинироваться, напомнил он. Кроме того, он не хотел жить в режиме ограничений, которые бы пришлось соблюдать, если бы он не вакцинировался.