Памятные монеты с изображением города вошли в обращение в Екатеринбурге

Монеты номиналом 10 рублей с изображением Екатеринбурга из серии «Города трудовой доблести» вошли в обращение в уральской столице. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Уральского главного управления ЦБ.

На монете изображен фрагмент памятника УДТК. Всего выпустили миллион таких монет.

«Эта памятная монета, как и все выпускаемые Банком России, является законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приему без ограничений», — отметили в пресс-службе ЦБ.