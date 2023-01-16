Деньги 16 января 2023, 19:02 Памятную 10-рублевую монету с Нижним Новгородом пообещали выпустить в 2023 году

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В рамках серии «Город трудовой доблести» Центробанк планирует выпустить памятную 10-рублевую монету с Нижним Новгородом. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сайт регулятора.

Тираж количеством один миллион планируют начеканить в 2023 году. Монеты будут выполнены из стали с латунным гальваническим покрытием.

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На сайте регулятора не уточнили, что будет изображено на монете с Нижним Новгородом.

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