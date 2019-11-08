Пакистан выплатит России 93 миллиона долларов долга

Ранее пакистанская газета The Express Tribune опубликовала информацию о возвращении страной долга советских времен.

«Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались», — подтвердил Сергей Сторчак.

Долг связан со временами, когда СССР в 1980-х годах закупал текстильную продукцию у пакистанских компаний. Развал Советского Союза оставил неурегулированные вопросы во взаимоотношениях стран. Погашение задолженностей обсудили в 2016 и 2017 годах.

Также существует долг Пакистана перед Россией в рамках Парижского клуба кредиторов с 2001 года. По словам Сторчака, там не уплаченной осталась уже совсем небольшая сумма.

По словам политика, долг перед Россией лежит сейчас на 10 государствах: Индии, Вьетнаме, Венесуэле и других. Однако сумму задолженности не оглашают.