  • Пакистан выплатит России 93 миллиона долларов долга

    08 ноября 2019, 18:57

    Ирина Нагайникова

    Заместитель министра финансов Сергей Сторчак подтвердил, что Пакистан выплатит долг, непогашенный со времен Советского Союза, сообщила «Газета.ru».

    Ранее пакистанская газета The Express Tribune опубликовала информацию о возвращении страной долга советских времен.

    «Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались», — подтвердил Сергей Сторчак.

    Долг связан со временами, когда СССР в 1980-х годах закупал текстильную продукцию у пакистанских компаний. Развал Советского Союза оставил неурегулированные вопросы во взаимоотношениях стран. Погашение задолженностей обсудили в 2016 и 2017 годах.

    Также существует долг Пакистана перед Россией в рамках Парижского клуба кредиторов с 2001 года. По словам Сторчака, там не уплаченной осталась уже совсем небольшая сумма.

    По словам политика, долг перед Россией лежит сейчас на 10 государствах: Индии, Вьетнаме, Венесуэле и других. Однако сумму задолженности не оглашают.