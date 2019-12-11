Пакистан хочет купить Sukhoi Superjet
Россия и Пакистан обсуждают возможность поставки от шести до 16 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Pakistan Air. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Взаимодействуем напрямую с авиакомпанией Pakistan Air, у нас параллельно ведутся переговоры с этой компанией, мы договорились, что в январе будет продолжена работа с учетом того, что мы должны с коллегами совместно обсчитать маршрутную сетку. Речь идет о возможности поставки от шести до 16 SSJ100», — заявил Мантуров.
Переговоры о поставе российских самолетов продолжатся уже в следующем году, добавил министр.
Мантуров принимает участие в шестом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Специально для этого он прибыл в Исламабад с однодневным визитом.