Экономист Беляев назвал причины падения курса биткоина

Падение стоимости биткоина объясняется тем, что за этой криптовалютой не стоит никакой базы, на которой строится ее курс. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

По словам эксперта, рост стоимости биткоина строился исключительно на ажиотаже людей вокруг криптовалюты. Когда спрос спал, курс также начал падать. Кроме того, для майнинга биткоина требуется все больше ресурсов.

«Сама математическая модель ставит пределы добычи, и чем ближе к пределу, тем дороже и дороже его добывать», — пояснил экономист.