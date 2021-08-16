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    16 августа 2021, 20:54

    Аналитики предсказали падение цен на золото

    Полина Гребенщикова

    Аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management спрогнозировали падение цен на золото в ближайшее время. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Bloomberg TV.

    Аналитики предсказали падение цен на золото

    В конце прошедшей недели цена на золото снижалась примерно до 1770 долларов за унцию (около 130 тысяч рублей).

    Золото, стоимость которого оценивается в долларах, может подешеветь еще сильнее на фоне роста стоимости доллара, считают эксперты. Тогда металл подорожает в других валютах, что приведет к снижению спроса и цены.

    Эксперты порекомендовали владельцам золотых активов вывести средства.