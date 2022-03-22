Падение, стабилизация, рост. Что и почему изменилось на рынке криптовалюты

Криптовалюта в последнее время падала, однако после начала введения антироссийских санкций стабилизировалась и даже пыталась расти. Вероятно, это связано с тем, что «большая часть того, что раньше было в долларовом обороте, стало уходить в криптовалюту», рассказал «360» аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Некоторое время криптовалюта падала, потому что у нее установилась положительная корреляция со всеми рисковыми активами. Падал американский рынок криптовалюты. Падали все рынки на самом деле — из-за роста геополитических рисков. Когда начали вводить санкции против России, она стабилизировалась и потом предпринимала попытки роста», — отметил Голубовский.

Он сообщил, что незадолго до начала спецоперации в США создали спецподразделение ФБР, специализирующееся на расшифровке биткоина и отслеживании криптовалютных транзакций. Эксперт предположил, что американская разведка была в курсе «того, что что-то будет происходить», и уже планировались какие-то санкции.

«Специальная служба будет препятствовать попыткам использования криптовалют для обхода каких-то ограничений. На уровне очень крупных транзакций это действительно легко отследить, но на уровне малого и среднего бизнеса вряд ли можно контролировать», — заметил Голубовский.