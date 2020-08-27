Падение рубля объяснили протестами в Белоруссии

В августе стоимость рубля заметно снизилась. Эксперты считают, что все дело в геополитике. Но есть и другая причина, например, завершение периода налоговых выплат.

Аналитики и эксперты, как и остальные россияне, взволнованы падением рубля на бирже. Причины падения могут быть разные, одна из них — протесты в Белоруссии, передают «Известия». Также повлиять на снижение стоимости российской валюты могла и история с Алексеем Навальным, ведь американские власти уже пригрозили санкциями, в случае подтверждения отравления оппозиционера.

Помимо этого, на курс рубля могло незначительно повлиять завершение периода налоговых выплат. В этот период валютную выручку продают за рубли.

При этом эксперты упомянули об еще одной причине — выход иностранцев из российского госдолга.

Прогноз экспертов не самый утешительный. Вероятно, к концу года может повторится история 2014 года. Тогда евро стоил 100 рублей, а рубль 83.

Эксперты рекомендуют россиянам хранить сбережения в валюте. Доллары — на депозитах, а евро — дома.