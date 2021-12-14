Падение российского рынка акций объяснили реакцией на слухи

Ценные бумаги российских компаний в ходе утренних торгов на Московской бирже пошли вниз. Накануне рублевый индекс iMOEX2 опускался до 3352,53 — это самый низкий показатель с марта. Экономист и аналитик Николай Кульбака объяснил «360», что рынок отреагировал на неподтвержденные сообщения об опасности штамма коронавируса «омикрон» и вероятных санкциях против России.

Эксперт подчеркнул, что ориентироваться на данные утренних торгов не стоит, потому что к вечеру ситуация может измениться.

«Финансовые рынки всегда ведут себя очень трусливо. Они живут слухами и ими кормятся. Сейчас пошел вал не очень хорошей информации, связанной с «омикроном» и возможными санкциями против России — все это отыгралось на курсе акций», — заявил Николай Кульбака.

Он не исключил, что к вечеру рынок вполне может отыграть часть позиций, поэтому пока говорить о серьезных колебаниях рано. Ориентироваться на данные только утренних торгов не стоит.

В падении акций российских компаний эксперт ничего удивительного не увидел. Кульбака подчеркнул, что финансовый рынок всегда находится в состоянии паники, на которую влияет непроверенная информация.

Для инвесторов, которые вышли на рынок только недавно, сложившаяся сейчас ситуация может оказаться достаточно печальной. Но игра на бирже всегда сопровождается большими рисками, тем более на коротких отрезках времени.

«Риски — это плата за возможный выигрыш. Общий принцип работы многих рынков таков, что чем больше вероятность дохода, тем больше должны быть риски», — подытожил экономист.

По данным Московской биржи на вторник, 12:07, индекс площадки опустился на 0,19% и остановился на уровне 3611 пунктов. На утренних торгах самое крупное падение акций произошло у АФК «Система» (-9,9%), «Норильского никеля (- 9,5%), НЛМК (-9,2%) и «Русала» (- 9,1%). В данный момент ценные бумаги продолжают терять в цене.