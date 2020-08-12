Падение курса рубля связали с сезоном отпусков и снижением ключевой ставки

В августе рубль продолжает падение. По сравнению с началом лета российская валюта потеряла уже 10%. Только за последние полторы недели доллар дважды стоил более 74 рублей. Эксперты связывают такую тенденцию с несколькими факторами.

Конец лета всегда был тяжелым периодом для отечественной валюты. Россияне массово уезжают в отпуска и скупают евро и доллары. Однако в этом году большая часть стран закрыта для перелетов. Видимо, продажа рубля в августе уже вошла у трейдеров в привычку, отмечают «Известия».

Второй важный фактор — это все еще низкая цена нефти. Стоимость барреля недавно снова поднялась до 45 долларов, такого не было уже долгое время. И все же этого недостаточно. Комфортным для рубля уровнем цен на нефть эксперты называют 50 долларов за баррель. Кроме того, сам доллар потерял свои позиции по отношению к другим мировым валютам, в то время как евро, наоборот, вырос.

И все же большинство экспертов называют главной причиной падения курса рубля процессы внутри страны.

«Против российской валюты играли такие факторы, как значительное снижение валютных интервенций ЦБ РФ и конвертация в валюту полученных иностранными игроками дивидендов от отечественных компаний», — рассказал аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Он также уточнил, что цены на нефть и газ все еще низкие, хотя и выросли за последнее время. А значит, рубль также все еще чувствует себя неуверенно.