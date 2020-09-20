Озвучено имя богатейшего гражданина Германии

Состояние 80-летнего Шварца оценивается в 41,8 миллиарда евро.

Оборот группы Schwarz Group — 113,3 миллиарда евро. Ей принадлежит звание самой крупной семейной компании Германии.

Вторую строчку рейтинга заняла семья Райман. Родственникам принадлежат доли в компаниях Jacobs Douwe Egberts и Coty, их состояние достигает 21,45 миллиарда евро.

В топ-3 богачей Германии также попала семья Вольфганга Порше. Его родные накопили 20 миллиардов евро.

Состояние тысячи богатейших семей Германии суммарно достигает 1,1 триллиона евро. Кризис, который начался из-за коронавируса, не ударил по их счетам. Напротив, по сравнению с 2019 годом их состояние увеличилось на 0,76%.

Ранее бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала богатейшей женщиной в мире. Ее накопления достигли 68 миллиардов долларов. А американский предпринимать и изобретатель Илон Маск покинул пятерку богатейших людей мира. За сутки из-за падения акций Tesla он потерял 16,3 миллиарда долларов.