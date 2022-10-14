Озвучен новый курс доллара и евро | 360°

Деньги 14 октября 2022, 15:13 Поделиться Telegram

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Viber Озвучен новый курс доллара и евро Мосбиржа: за один доллар дают 63,12 рубля

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Последние торги на Мосбирже показали, что рубль окреп по отношению к американскому доллару и европейской валюте. Об этом сообщила «Свободная пресса».

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По состоянию на 14 октября, один доллар составляет 63,12 рубля. Это на 32 копейки меньше, чем утром того же дня. За один евро дают 62,64 рубля, на 14 копеек меньше.

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