Озвучен курс валют на 19 октября
Рубль вырос по отношению к доллару и снизился к евро
Московская биржа опубликовала данные торгов, которые прошли утром во вторник, 19 октября. Рубль растет по отношению к доллару и снижается к евро. Об этом написал RT.
Курс американского доллара снизился на 21 копейку и составил 71,08 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек. Он составил 82,8 рубля.
По словам аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, появление форс-мажорных обстоятельствах может ослабить российскую валюту.