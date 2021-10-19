Озвучен курс валют на 19 октября

Московская биржа опубликовала данные торгов, которые прошли утром во вторник, 19 октября. Рубль растет по отношению к доллару и снижается к евро. Об этом написал RT.

Курс американского доллара снизился на 21 копейку и составил 71,08 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек. Он составил 82,8 рубля. По словам аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, появление форс-мажорных обстоятельствах может ослабить российскую валюту.