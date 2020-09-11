Озвучен доход саратовского депутата, заявившего о «безработных тунеядцах»

Стало известно, сколько зарабатывает секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая высказалась про россиян, которые потеряли работу из-за коронавируса. Согласно декларации, что ее доходы в прошлом году упали на на 4,5%.

Об этом стало известно из материалов, которые опубликовали на сайте муниципального собрания. Согласно декларации за 2019 год, Ковинская получила 977,33 тысячи рублей, что на 4,5% ниже предыдущего года. В среднем она зарабатывала более 81 тысячи рублей в месяц.

В своей декларации за 2018 год Ковинская отметила, что заработала 1,02 миллиона рублей. При этом в ее собственности находились гараж площадью 18,8 «квадратов», земля, на которой он стоял, площадью в 44 «квадрата» и квартира площадью 121,1 квадратного метра, которой она владела в равных долях с мужем.

Ранее издание «Вольская неделя» сообщило, что во время совещания в администрации района затронули вопрос роста безработицы. Во время обсуждения озвучили сумму ежемесячного пособия, которое получают те, кто из-за пандемии потерял работу - 12 130 рублей. Там напомнили, что безработные с детьми дополнительно получают по три тысячи рублей на каждого ребенка.

В ответ на это Татьяна Ковинская заявила, что «при таких-то выплатах» людям просто незачем устраиваться.

«Сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят», — заявила она.