Ozon отменил заказы книг по 140 рублей из-за технического сбоя в «Эксмо»

Россиянин Сергей Шумский по акции заказал 10 книг издательства «Эксмо» на сайте Оzоn и заплатил за них деньги, но на следующий день получил отказ в операции от интернет-магазина. С такой же проблемой столкнулись и другие пользователи Сети. Дело оказалось в техническом сбое. Издательство и интернет-магазины уже принесли свои извинения.

Своей историей Шумский поделился на сайте vc.ru. По его словам, по акции одна книга стоила 140 рублей. Однако часть заказов отменили по вине магазина. Деньги вернули, книги можно заказать еще раз, но по цене от 500 рублей.

Об аналогичной ситуации сообщили и другие люди.

Одна девушка написала, что у нее отменились все заказы.

Представители Ozon решили прокомментировать ситуацию. Они написали в Twitter, что акция действовала на ограниченный ассортимент. Аннулировать заказы пришлось из-за того, что на сайте неправильно было указано количество книг по сниженной цене. Интернет-магазин заявил, что в случившемся виновато издательство.

«Книги по акции быстро закончились, остальные, к сожалению, мы были вынуждены отменить. Простите, что подвели вас с покупками», — заявили представители компании.

«Эксмо» на своем сайте заявило о техническом сбое и извинилось перед читателями.

«Акция действовала на ограниченный ассортимент, и в результате технического сбоя на стороне издательства заказы продолжали оформляться даже после того, как книги по специальным ценам закончились», — сказано в сообщении.

Представители издательства обещали в будущем сделать все, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.