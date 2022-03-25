Ozon и Wildberries попросили о мерах поддержки IT

Меры поддержки IT-отрасли необходимо распространить на рынок электронной коммерции. Российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» уже направили просьбу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В письме главе кабмину сказано, что подобный шаг позволит компаниям интернет-торговли преодолеть существующие вызовы на рынке розничной торговли в РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Мы убеждены, что распространение мер поддержки IT-отрасли <…> поддержит экономическую стабильность российской экономики и окажет поддержку российским потребителям и предпринимателям», — добавили маркетплейсы.

Компании попросили Мишустина об очной встрече с лидерами отрасли электронной коммерции. На ней планируется обсудить инициативу.

Компаниям индустрии информационных технологий хотят предоставить льготы, в том числе установить организациям IT-отрасли на 2022–2024 годы нулевую ставку налога на прибыль. Закон в Совете Федерации одобрили 23 марта.