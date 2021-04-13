Ozon договорился о покупке банка

Компания Ozon договорилась с Совкомбанком о покупке Оней банка. Это позволит торговой площадке развивать финансовые технологии.

«Приобретение банка позволит Ozon реализовать наше видение продукта в финтехе. Наша цель состояла в том, чтобы приобрести актив, который можно было бы интегрировать в наш финтех-бизнес целесообразно и эффективно. Кроме того, прозрачность и надежность цели приобретения были ключевыми критериями для Ozon при заключении данной сделки», — приводит сайт Ozon слова вице-президента компании по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапяна.

Он отметил, что Совкомбанк — давний партнер Ozon, а эта сделка «даст дополнительную гибкость в запуске финансовых услуг для клиентов и продавцов на рынке». В пресс-релизе говорится, что ожидаемая стоимость покупки не превысит 10 миллионов долларов. Финальная сумма будет зависеть от стоимости активов Оней банка, весь капитал которого иностранный. Совкомбанк купил эту кредитную организацию в конце прошлого года.

В феврале компания Ozon вышла на рынок микрофинансов и учредила ООО «Озон кредит», чтобы расширить спектр предлагаемых услуг.