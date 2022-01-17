Oxfam: состояние богатейших людей мира удвоилось за время пандемии

Состояние богатейших людей мира удвоилось за время пандемии, сообщила международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam. Об этом написало ИА НСН.

Согласно исследованию, состояние 10 самых богатых людей мира за последние два года выросло с 700 миллиардов до 1,5 триллиона долларов. В список этих людей входят, в частности, глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно и основатель Microsoft Билл Гейтс.