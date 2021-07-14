Овощи, фрукты и куриные яйца подешевели в России

С начала июля в России по данным Минэкономразвития на 2,32% подешевели овощи и фрукты. Росстат зафиксировал недельное удешевление плодоовощной продукции на 1,3%. Служба также отметила, что стоимость куриных яиц 6–12 июля уменьшилась на 0,6%.

В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» сказано, что за неделю с 29 июня по 5 июля цены на овощи и фрукты уменьшились на 1,39%. В период 6–12 июля — на 1,34%. С начала года по 12 июля стоимость этой продукции выросла на 13,05%.

В Росстате сообщили, что 6–12 июля подешевели в среднем на 0,6% куриные яйца. За этот период овощи и фрукты подешевели на 1,3%. Максимальное уменьшение стоимости показали картофель, помидоры и огурцы — на 5,4%, 4,8% и 4,5% соответственно.

Незначительно (0,2%) подешевела баранина, сычужные сыры, вермишель и черный чай (0,1%).

По данным Росстата, с начал года по 12 июля картофель по России подорожал на 80,42%, капуста — на 88,69%, лук — на 35,01%. В 2,5 раза, на 151,89% подорожала морковь. Подешевели огурцы (39,57%) и помидоры (24,67%).

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 106 видов товаров и услуг в 282 городах России.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сообщил, что цены на основные продукты питания в РФ практически непрерывно растут с начала прошлого года. Обычно индексы в разные периоды то росли, то падали.