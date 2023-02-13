Деньги 13 февраля 2023, 16:09 Овчинский: московские производители 3D-принтеров и торгового оборудования представят продукцию в Марокко Центр «Моспром» выбрал семь компаний, которые будут участвовать в бизнес-миссии в Марокко Владислав Овчинский / Публичное достояние

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Центр поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром» выбрал семь компаний, которые будут участвовать в бизнес-миссии в Марокко. В их числе — производители аддитивного оборудования, витрин и дисплеев для торговых сетей, а также оборудования, обеспечивающего безопасность на транспортных объектах. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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Марокканский рынок — одно из самых перспективных направлений для развития столичного экспорта, отметил Овчинский. В 2022 году московские компании более чем в 10 раз нарастили объем поставок в Марокко.

Особым спросом пользуются изделия из пластмасс и сырье для производства полимеров. Видя большой спрос на нашу продукцию у марокканского бизнеса, центр «Моспром» проведет бизнес-миссию, в ходе которой пройдут целевые b2b-переговоры между производителями и байерами. Всего будет представлено семь столичных компаний — производителей оборудования. Владислав Овчинский

В Марокко свою продукцию представят производители профессиональных лазерных граверов и маркираторов, торгового оборудования и дисплеев, персональных 3D-принтеров, оборудования, которое должно обеспечить безопасность на транспорте и стратегических объектах, а также продуктов для гигиены полости рта и другие.

Специалисты «Моспрома» в преддверии бизнес-миссии готовят компании, составляют наиболее эффективную стратегию выхода фирмы на иностранные рынки, адаптируют материалы презентаций и помогают искать хороших и добросовестных контрагентов.

«Наша компания ранее уже сотрудничала с „Моспромом“ и участвовала в различных бизнес-миссиях, в том числе в онлайн-формате с Марокко. Этот опыт показал заинтересованность марокканских партнеров в нашей высокотехнологичной продукции. Надеемся теперь уже и в очном формате продолжить развитие ранее налаженных связей и приобрести новых партнеров на таком перспективном рынке, как Марокко. Готовы обсудить различные направления сотрудничества — от поставок выпускаемой нами продукции до совместной работы по созданию инноваций для обеспечения антитеррористической безопасности», — рассказала руководитель направления по корпоративному развитию компании «Диагностика-М» Александра Семенова.

По итогу бизнес-миссии Picaso 3D планирует расширить деловые контакты и заполучить новый рынок для продажи персональных 3D-принтеров, отметила руководитель проектов компании Полина Голованова.

«Рэндматес», занимающаяся обработкой металлических изделий, в свою очередь, собирается лучше изучить специфику континента, условия работы, рынки сбыта, логистику и прояснить юридические моменты для открытия представительства в Марокко. Гендиректор компании Эдуард Биккужин подчеркнул, что марокканский рынок — перспективное направление, именно в нем экономика будет расти в ближайшее время.

«Наша основная цель — найти партнеров, которые будут заинтересованы в продаже нашего надежного и качественного оборудования, получить контакты потенциальных покупателей. Также мы заинтересованы в расширении территории наших продаж и повышении узнаваемости бренда», — рассказала исполнительный директор компании «Эквипмент Технолоджи» Анна Богуш.

В 2022 году, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», в том числе при поддержке АНО «Моспром», столичные производители несырьевой неэнергетической продукции перенаправили экспорт своих товаров и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Вся подробная информация о программах — на официальном сайте центра.