Овчинский сообщил, что резидент технополиса «Москва» расширил экспорт препаратов для косметологии | 360°

Деньги 01 ноября 2022, 09:20 Овчинский сообщил, что резидент технополиса «Москва» расширил экспорт препаратов для косметологии Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны Москвы — компания «Мезоформула» — с начала 2022 года расширила географию поставок своей продукции в страны Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Резидент столичной ОЭЗ, выпускающий препараты для эстетической медицины, расширил географию экспорта инъекционных препаратов и косметических средств. В 2022 году компания начала поставки в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Сейчас продукция предприятия экспортируется в семь стран», — рассказал Овчинский.

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Он добавил, что большой интерес к продукции проявили представители Ирака и Ирана. Компания в будущем намерена наращивать поставки в этих направлениях, в данный момент идут переговоры.

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Генеральный директор компании «Мезоформула» Надежда Каплева объяснила, что речь идет об экспорте препаратов гиалуроновой кислоты для косметологических инъекционных процедур — биоревитализации и мезотерапии.

«Эта продукция помогает улучшить состояние кожи даже при таких серьезных заболеваниях, как акне, розацеа и алопеция. Также в линейке имеются препараты для борьбы с возрастными инволюционными изменениями: мимическими морщинами и гиперпигментацией», — добавила она.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Одним из преимуществ продукции резидента ОЭЗ «Технополис Москва» являются сложные сбалансированные составы препаратов, которые максимально приближены к биологическому строению кожи. Препараты воздействуют локально, а значит, эффективны именно в области применения.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Благодаря собственным научно-исследовательским разработкам и сертификации продукции на международном уровне компания активно наращивает экспорт», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, компания начала отправлять продукцию в Катар и Кувейт в 2019 году, спустя два года экспорт распространился на Молдавию и Киргизию.

«Теперь расширяем сотрудничество с ближневосточными странами. Этому, в том числе, способствуют таможенные и налоговые резидентские льготы», — сказал он.

Производственный участок компании находится в районе Печатники и занимает более 1,5 тысячи квадратных метров. «Мезоформула» намерена до 2024 года инвестировать в развитие своего производства на территории ОЭЗ Москвы около 250 миллионов рублей. Таким образом удастся создать около 50 рабочих мест и довести объемы реализуемой продукции до одного миллиарда рублей в 2025 году.