Овчинский сообщил, что московское предприятие поставило 150 тысяч кв. м материала для производства самолетов | 360°

02 ноября 2022, 07:20
Овчинский сообщил, что московское предприятие поставило 150 тысяч кв. м материала для производства самолетов
Столичное предприятие «Монтем» с начала года поставило 150 тысяч квадратных метров нетканых материалов для изготовления самолетов. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
Нетканые материалы используются для изготовления консолей крыла самолетов МС-21. Также они применяются в вертолетной и космической отраслях. Материалы хорошо драпируются, обладают высокой теплостойкостью и сохраняют газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов.
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В производстве нетканой основы используются российские и белорусские волокна. По словам Овчинского, обстоятельства требуют, чтобы отечественная техника состояла из своих комплектующих и сырья.
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«Только с начала года московское предприятие отгрузило 150 тысяч квадратных метров дренажно-впитывающих материалов для создания крыльев самолетов МС-21», — сказал он.
Генеральный директор АО «Монтем» Елена Капитанова отметила, что дренажный материал был запущен в производство в 2018 году. Несколько лет ушло на его испытания и внедрения. В 2021 году предприятию удалось выйти на промышленные масштабы.
«Уверены, что данная разработка поможет с легкостью заменить зарубежные аналоги», — подчеркнула Капитанова.
Мощность предприятия позволяет выпускать свыше 1,8 тысячи тонн разных нетканых материалов в год.
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