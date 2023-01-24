Деньги 24 января 2023, 09:19 Овчинский: банкомат московского производства прошел сертификацию ЦБ

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Банкомат с функцией рециркуляции банкнот. созданный московской корпорацией, прошел сертификацию Банка России. Теперь аппарат могут закупать во всех финансовых организациях России. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Комплексное тестирование подтвердило безопасность банкомата и его соответствие всем необходимым требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных.

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«Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны», — пояснил Владислав Овчинский.

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Он напомнил, что в прошлом году банкомат внесли в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. А уже в 2023-м московская компания САГА получила заключение об успешном проведении тестирования аппарата в ЦБ РФ.

Банкомат проверили в частности на чтение серийных номеров банкнот, способность установить их подлинность и ветхость. Для тестирования применяли банкноты 1997 и 2022 года выпуска, в том числе новые 100 рублей.

По словам гендиректора АО «САГА Технологии» Андрея Жолобова, появление такого аппарата крайне важно в условиях санкций и курса на импортозамещение.

«Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения», — добавил Жолобов.