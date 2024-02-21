Деньги 21 февраля 2024, 15:13 Отзыв лицензии у Qiwi банка затронул клиентов еще двух банков Отзыв лицензии у Qiwi банка затронул клиентов Райффайзенбанка и «Точки» Pogiba Alexandra/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Отзыв лицензии у Qiwi банка спровоцировал проблемы при оплате связи и услуг у клиентов банка «Точка» и Райффайзенбанка. Об этом сообщил «Коммерсант».

В Райффайзенбанке изданию рассказали, что часть услуг компаний оплачивалась через сервисы Qiwi банка. Работа над восстановлением операций уже началась. В «Точке» журналистам подтвердили, что сбой коснулся части клиентов, которых обслуживали в филиале в Qiwi банке. В ближайшее время для них пообещали запустить новые опции и предложения.

Реклама

По данным Frank Media, банк «Точка» действовал в формате мультибанковской платформы с филиалами в «Открытии» и Qiwi банке. Сейчас клиенты, у которых остались счета в Qiwi банке, не могут перевести в «Точку» деньги. Кроме того, им недоступны снятие наличных, обмен валюты и оплата картой, привязанной к счету в Qiwi банке.

ЦБ отозвал у банка лицензию. Кредитная организация уже закрыла свои офисы. Как оказалось, деньги на электронных кошельках застрахованы не были — госгарантии распространялись лишь на вклады Qiwi банка.