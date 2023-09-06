06 сентября 2023, 11:43
Ответственный за физлиц Анатолий Печатников ушел из ВТБ
Набсовет ВТБ утвердил новый состав правления
Новый состав правления утвердили в ВТБ. Заместитель президента — председателя правления Анатолий Печатников покинул свой пост, его преемником утвердили Георгия Горшкова. Об этом объявили на сайте банка.
«На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах», — сообщила пресс-служба.
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Заместителя президента — председателя правления Дмитрия Пьянова назначили первым заместителем. Ему поручили финансовое и административно-хозяйственное направления работы банка, интеграцию в ВТБ финансовых активов, в том числе банка «Открытие». Руководитель юридического департамента Алексей Лозовой стал членом правления ВТБ.
Изменения в составе правления утвердил наблюдательный совет ВТБ. Они вступят в силу после согласования с Центробанком России.
Регулятор вышел из капитала банка «Открытие» в конце 2022 года. Центробанк России заявил, что ВТБ выполнил перед ним взятые на себя обязательства.
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