Риски гиперинфляции в России оценили на фоне событий в США

В последнее время в США сформировались благополучные условия для возникновения гиперинфляции — причиной послужил тот факт, что власти в период пандемии потратили порядка девяти триллионов долларов на антикризисные меры.Однако России гиперинфляция не грозит.

Об этом рассказал «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Он отметил, что вашингтон приблизился к крайней стадии ускорения инфляции. Это приведет к тому, что доллар начнет дешеветь — однако это не наступит «прямо завтра».

Однако такой сценарий положительно скажется на России — если доллар начнет падать, то рубль будет укрепляться. При этом возможности гиперинфляции в нашей стране сейчас нет.

«Мы не печатаем в таком количестве деньги. Да у нас и нет условий, которые могли бы привести к такому экономическому краху. Мы проходили этот путь в 90-х годах прошлого века, когда ошибочность противопоставления экономического роста и финансовой стабильности привела к краху», — отметил он.

Эксперт добавил, что оставаться на плаву России помогают, в том числе, и большие запасы сырья, особенно нефти и газа.