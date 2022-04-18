Оценено влияние экономических кризисов США на Россию

Влияние экономических кризисов США на Россию станет минимальным, поскольку отношения между странами в этой области находятся на крайне низком уровне, считает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.

На рынке гособлигаций США сформировалась инверсия кривой доходности. Нередко это предвещает рецессию в экономике, отметил Бадалов в беседе с агентством «Прайм».

Связь между Россией и США в экономической отрасли, по его словам, является опосредованной. Выстраивается она, как объяснил финансист, с помощью импорта и экспорта товаров через мировые рынки.

«Сейчас связь между нашими экономиками может быть только косвенной», — отметил он. Такая ситуация сложилась, в том числе и потому, что США начали вводить санкции против России.

Корректнее говорить, как отметил Бадалов, что западные антироссийские санкции влияют на рост инфляции в мире, включая и Соединенные Штаты.

Россия сумеет выстоять в противостоянии с Западом, в отличие от СССР, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что, несмотря на масштабные и беспрецедентные санкции со стороны западных стран, российской экономике не грозит дефолт.