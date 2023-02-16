Деньги 16 февраля 2023, 13:59 Отменить валютные ограничения призвали в России

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Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с ИА НСН прокомментировал предложение Ассоциации банков России повысить недекларируемый лимит ввоза наличной валюты в 10 раз.

По его словам, такое предложение со стороны банкиров выглядит вполне логичным.

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«Страны Еврозоны ограничивают импорт бумажных купюр. То есть, технически это происходит зачастую так, что вы не можете даже с незначительной суммой выехать из стран Евросоюза в Россию. С другой стороны, мы видим ограничения с внутренним регулированием <…>», — отметил Нигматуллин.

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Инвестменеджер считает, что снятие этих ограничений поможет дальнейшей работе банков.

Ранее Ассоциация банков России предложила повысить недекларируемый лимит ввоза до 100 тысяч долларов.

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