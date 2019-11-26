Отмененные ежемесячные выплаты в 50 рублей заменят новые пособия

«По законодательству, при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — рассказала Окунева.

Детское пособие в 50 рублей отменят с 1 января Подробнее

Агентство напомнило, что последние несколько лет семьи с третьим и последующими детьми получают пособие в размере минимальной зарплаты до достижения трехлетнего возраста.

Депутат отметила, что пособие размером в 50 рублей вызывало только негативную реакцию.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, 50-рублевые выплаты продолжат получать те, кому их начали начислять до 1 января 2020 года.