  • Отмененные ежемесячные выплаты в 50 рублей заменят новые пособия

    26 ноября 2019, 22:46

    Ирина Нагайникова

    Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева рассказала о введении компенсаций в размере средней зарплаты в регионе. Об этом сообщило ИА НСН.

    «По законодательству, при рождении первенца и второго ребенка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идет о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребенком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — рассказала Окунева.

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    Агентство напомнило, что последние несколько лет семьи с третьим и последующими детьми получают пособие в размере минимальной зарплаты до достижения трехлетнего возраста.

    Депутат отметила, что пособие размером в 50 рублей вызывало только негативную реакцию.

    Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, 50-рублевые выплаты продолжат получать те, кому их начали начислять до 1 января 2020 года.